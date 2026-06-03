Пострадавший рассказал подробности госпитализации после атаки ВСУ в ДНР Скорая быстро приехала к месту атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

Врачи скорой помощи быстро приехали к месту атаки ВСУ с помощью БПЛА на рейсовый автобус в Енакиево ДНР, сообщил один из пострадавших. Его поместили в больницу Горловки.

Скорая помощь быстро подъехала. Начали оказывать всем пострадавшим помощь, — отметил он.

До этого очевидец событий Александр Корченков сообщил, что менее пострадавшие пассажиры помогали остальным в эвакуации из атакованного украинским беспилотником автобуса в Енакиево ДНР. Раненый пассажир был доставлен в больницу Горловки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, в результате инцидента пострадали еще 11 человек.

Также представитель МИД России Мария Захарова спросила у журналиста BBC News Стива Розенберга, почему тот отказывался показывать теракты Киева западной аудитории, в частности трагедию в ЛНР. По ее словам, представитель СМИ появляется на других мероприятиях.