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03 июня 2026 в 18:20

Адвокат ответил, что может грозить обвиняемой в обмане блогеров турагенту

Адвокат Бенхин: обвиняемой в обмане блогеров турагенту грозит шесть лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обвиняемой в обмане блогеров на несколько десятков миллионов рублей художнице Хатуне, которая представлялась турагентом и VIP-партнером крупных гостиничных сетей, может грозить до шести лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, в деле усматриваются признаки мошенничества в особо крупном размере, так как сумма ущерба превышает 1 млн рублей, а преступных эпизодов было несколько.

Дело с обманутыми на несколько десятков миллионов рублей блогерами — это банальное мошенничество в особо крупном размере. Все, что наворовано больше 1 млн рублей, — это уже крупный размер. Тем более, учитывая, что было несколько эпизодов с разными потерпевшими. То, что обвиняемая могла кинуть не рядовых людей, а блогеров, подогревает интерес к делу. Естественно, из-за того, что такая огласка и резонанс, дело должно быть в Следственном комитете на особом контроле. У мошенницы есть два пути: в первом случае она должна быстро рассчитаться с потерпевшими и попытаться пойти на перемирие. Тогда есть шанс, что она избежит уголовной ответственности. Если же денег нет, то она отправится в тюрьму. По таким делам обычно дается срок до шести лет, — сказал Бенхин.

Ранее сообщалось, что Хатуна была задержана правоохранительными органами на территории Республики Беларусь. В деле обманутых блогеров уже более 70 пострадавших.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что россияне могут столкнуться с мошенниками при выборе турагента в интернете, поэтому необходимо тщательно проверять компанию. По его словам, злоумышленники нередко месяцами общаются с потенциальными клиентами, постепенно завоевывая их доверие.

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