«Большая сенсация»: Кафельников о выходе Шнайдер в полуфинал «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал большой сенсацией победу россиянки Дианы Шнайдер над первой ракеткой мира Ариной Соболенко на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что не мог поверить в такой результат. По мнению Кафельникова, в полуфинале Шнайдер без проблем обыграет Майю Хвалиньску из Польши.

Вижу ее в финальном матче. Не думаю, что польская теннисистка создаст проблемы. Диана умнее, мощнее и стабильнее. Я предрекаю ей легкую прогулку, — сказал Кафельников.

Ранее две российские теннисистки вышли в полуфинал турнира Большого шлема впервые за 11 лет. Этого добились Мирра Андреева и Шнайдер на проходящем в Париже «Ролан Гаррос». Их соперницами по полуфиналам, которые состоятся в четверг, станут украинка Марта Костюк и Хвалиньская.

Чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил NEWS.ru, что победа Шнайдер над Соболенко стала полной неожиданностью. По его словам, переломным моментом встречи стало неудачное действие Соболенко во втором сете, после чего первая ракетка психологически сломалась.