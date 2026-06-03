Финалист «Ролан Гаррос» раскрыл секрет победы Шнайдер над первой ракеткой

Победа россиянки Дианы Шнайдер над первой ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») стала полной неожиданностью для всех, заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его словам, переломным моментом встречи стало неудачное действие Соболенко во втором сете, после чего первая ракетка психологически сломалась.

Ключевым стал эпизод при счете 5:4 и 30:15 на подаче Соболенко, когда она смазала удар, приняла непонятное решение сыграть с лета. Мне кажется, это и решило исход поединка. Стало по 30, затем брейк-поинт, Диана взяла инициативу в свои руки, сыграла на вылет. Ушат холодной воды вылился на Соболенко, и она сломалась психологически. Шнайдер, наоборот, воспряла, стала играть уверенно и хорошо, — сказал Ольховский.

Ранее две российские теннисистки вышли в полуфинал турнира Большого шлема впервые за 11 лет. Этого добились Мирра Андреева и Шнайдер на проходящем в Париже «Ролан Гаррос». Их соперницами по полуфиналам, которые состоятся в четверг, станут украинка Марта Костюк и полька Майя Хвалиньская.