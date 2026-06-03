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03 июня 2026 в 17:27

Финалист «Ролан Гаррос» раскрыл секрет победы Шнайдер над первой ракеткой

Ольховский: Соболенко психологически сломалась в матче против Шнайдер

Диана Шнайдер Диана Шнайдер Фото: Jon Bromley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Победа россиянки Дианы Шнайдер над первой ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») стала полной неожиданностью для всех, заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его словам, переломным моментом встречи стало неудачное действие Соболенко во втором сете, после чего первая ракетка психологически сломалась.

Ключевым стал эпизод при счете 5:4 и 30:15 на подаче Соболенко, когда она смазала удар, приняла непонятное решение сыграть с лета. Мне кажется, это и решило исход поединка. Стало по 30, затем брейк-поинт, Диана взяла инициативу в свои руки, сыграла на вылет. Ушат холодной воды вылился на Соболенко, и она сломалась психологически. Шнайдер, наоборот, воспряла, стала играть уверенно и хорошо, — сказал Ольховский.

Ранее две российские теннисистки вышли в полуфинал турнира Большого шлема впервые за 11 лет. Этого добились Мирра Андреева и Шнайдер на проходящем в Париже «Ролан Гаррос». Их соперницами по полуфиналам, которые состоятся в четверг, станут украинка Марта Костюк и полька Майя Хвалиньская.

Спорт
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Кирилл Николаев
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