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03 июня 2026 в 17:09

Две россиянки впервые за 11 лет вышли в полуфинал турнира Большого шлема

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Oscar J Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Две российские теннисистки впервые за 11 лет одновременно вышли в полуфинал турнира Большого шлема. Этого добились Мирра Андреева и Диана Шнайдер на проходящем в Париже состязании «Ролан Гаррос».

Их соперницами по полуфиналам станут украинка Марта Костюк и полька Майя Хвалиньская. Теннисные матчи запланированы на четверг, 4 июня.

Последний раз две россиянки доходили до полуфинала турнира Большого шлема в 2015 году на Australian Open. Тогда этого добились Мария Шарапова и Екатерина Макарова, которые провели матч между собой. В итоге Шарапова дошла до финала, где уступила Серене Уильямс.

На «Ролан Гаррос» же подобное случалось и вовсе 17 лет назад. В 2009 году Светлана Кузнецова обыграла Динару Сафину в финальном матче.

«Ролан Гаррос» — второй турнир Большого шлема в сезоне, который проходит на грунте и завершится 7 июня. Призовой фонд превышает €61,7 млн (5,2 млрд рублей). Действующая чемпионка, американка Коко Гауфф, выбыла в третьем круге, уступив представляющей Австрию Анастасии Потаповой. Из россиянок до этого на парижских кортах побеждали Мыскина, Шарапова и Кузнецова.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев назвал обидным поражение от чеха Якуба Меншика в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Он отметил, что исход встречи решили два очка.

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