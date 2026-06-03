Две россиянки впервые за 11 лет вышли в полуфинал турнира Большого шлема

Две россиянки впервые за 11 лет вышли в полуфинал турнира Большого шлема Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос»

Две российские теннисистки впервые за 11 лет одновременно вышли в полуфинал турнира Большого шлема. Этого добились Мирра Андреева и Диана Шнайдер на проходящем в Париже состязании «Ролан Гаррос».

Их соперницами по полуфиналам станут украинка Марта Костюк и полька Майя Хвалиньская. Теннисные матчи запланированы на четверг, 4 июня.

Последний раз две россиянки доходили до полуфинала турнира Большого шлема в 2015 году на Australian Open. Тогда этого добились Мария Шарапова и Екатерина Макарова, которые провели матч между собой. В итоге Шарапова дошла до финала, где уступила Серене Уильямс.

На «Ролан Гаррос» же подобное случалось и вовсе 17 лет назад. В 2009 году Светлана Кузнецова обыграла Динару Сафину в финальном матче.

«Ролан Гаррос» — второй турнир Большого шлема в сезоне, который проходит на грунте и завершится 7 июня. Призовой фонд превышает €61,7 млн (5,2 млрд рублей). Действующая чемпионка, американка Коко Гауфф, выбыла в третьем круге, уступив представляющей Австрию Анастасии Потаповой. Из россиянок до этого на парижских кортах побеждали Мыскина, Шарапова и Кузнецова.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев назвал обидным поражение от чеха Якуба Меншика в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Он отметил, что исход встречи решили два очка.