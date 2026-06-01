«Надо жить дальше»: теннисист Рублев о вылете с «Ролан Гаррос» Рублев назвал обидным поражение от Меншика на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев назвал обидным поражение от чеха Якуба Меншика в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что исход встречи решили два очка.

Надо жить дальше. Нечего сказать. Обидные первые два сета. Потом вернулся, отыгрался, но в пятом сете он тоже хотел выиграть, поэтому собрался. Не сложилось. Тоже все решили два мяча, по сути, — сказал Рублев.

Встреча завершилась поражением россиянина со счетом 3:6, 6:7, 6:4, 6:2, 3:6. Матч продолжался 3 часа 45 минут. Соперником Меншика по четвертьфиналу станет 19-летний бразилец Жоао Фонсека.

Ранее сообщалось, что бывшей первой ракетке мира Новаку Джоковичу стало плохо во время матча третьего круга Открытого чемпионата Франции на «Ролан Гаррос». В пятом сете игры у Джоковича началась рвота, спортсмен продолжил матч, но не смог изменить ход поединка. Он не вышел в четвертый круг турнира Большого шлема.

Джокович держит рекорд по числу титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин, равный 24, наряду с Маргарет Корт. Также он является рекордсменом по числу недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 428 недель.