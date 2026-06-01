«Жужжалка» выпустила первое в июне сообщение со странным словом

Радиостанция УВБ-76 передала первое в июне послание со странным словом, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». В нем содержалось слово «сортотюк», оно вышло в 16:04 по московскому времени.

НЖТИ 67410 СОРТОТЮК 5846 3848, — говорится в сообщении.

В конце мая радиостанция УВБ-76 передала послание со словом «тяжомаис». Сообщение прозвучало в 15:22 по московскому времени. 28 мая в эфире радиостанции прозвучали слова «вигвам» и «оттягивание». 21 мая УВБ-76 вышла в эфир с несколькими сообщениями, где содержались слова «жестокаин», «ляповнук», «блиноспас», «вруновал», «капосук», «братошик» и «королевна».

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что УВБ-76 использует кодовые слова для проведения учений и проверки связи. По его словам, эти сигналы не несут угрозы, а являются частью плановой работы Вооруженных сил России.

В конце апреля система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», передала загадочное сообщение из 21 знака. Особое внимание криптографов привлекло кодовое слово BRADFIELD, стоящее в начале сообщения.