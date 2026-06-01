ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 18:34

Румынии пообещали ответ за закрытие российского консульства

Захарова заявила об ответе России на закрытие консульства в Констанце

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не оставит без ответа решение Румынии о закрытии российского консульства в Констанце, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД. Дипломат подчеркнула, что действия румынских властей носят недружественный характер.

Недружественные действия румынских властей, безусловно, не останутся без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно, — сказала Захарова.

Ранее, 29 мая, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что страна закрывает генеральное консульство России в Констанце, а генконсул РФ объявлен персоной нон грата. Решение было озвучено на фоне инцидента с беспилотником в Галаце.

Дрон упал в ночь 29 мая на 10-этажный жилой дом в центре Галаца. Произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате происшествия женщина и ее ребенок получили легкие ожоги и были госпитализированы. Эвакуировали примерно 70 жильцов.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к безотлагательному началу диалога между ЕС и Россией. По его словам, несколько дней назад он предупреждал, что в отсутствие коммуникации любой заблудившийся БПЛА способен спровоцировать серьезный рост напряженности.

Власть
Мария Захарова
Россия
генконсульства
Румыния
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.