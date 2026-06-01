Румынии пообещали ответ за закрытие российского консульства Захарова заявила об ответе России на закрытие консульства в Констанце

Россия не оставит без ответа решение Румынии о закрытии российского консульства в Констанце, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД. Дипломат подчеркнула, что действия румынских властей носят недружественный характер.

Недружественные действия румынских властей, безусловно, не останутся без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно, — сказала Захарова.

Ранее, 29 мая, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что страна закрывает генеральное консульство России в Констанце, а генконсул РФ объявлен персоной нон грата. Решение было озвучено на фоне инцидента с беспилотником в Галаце.

Дрон упал в ночь 29 мая на 10-этажный жилой дом в центре Галаца. Произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате происшествия женщина и ее ребенок получили легкие ожоги и были госпитализированы. Эвакуировали примерно 70 жильцов.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к безотлагательному началу диалога между ЕС и Россией. По его словам, несколько дней назад он предупреждал, что в отсутствие коммуникации любой заблудившийся БПЛА способен спровоцировать серьезный рост напряженности.