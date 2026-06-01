Долина и Матвиенко предположили, кто может представить РФ на «Интервидении»

Долина назвала Билана и Воробьеву кандидатами на участие в «Интервидении»

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» могли бы представить Александра Воробьева, Дима Билан и Сергей Лазарев, высказала мнение в беседе с ТАСС певица Лариса Долина. По ее мнению, у страны есть много талантливых исполнителей. В свою очередь Игорь Матвиенко полагает, что Россию могли бы представить группы «Ленъ и пламенъ», «Толока» и «Фабрика».

Есть Александра Воробьева — там все сложилось: великолепный голос, прекрасный репертуар, красивая, высокая. У нас есть талантливые девочки и мальчики. <...> Это мог бы быть и Дима Билан, и Сергей Лазарев, — сказала Долина.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на «Интервидение» нужно отправлять малоизвестных артистов, а не состоявшихся звезд. Он подчеркнул, что процесс отбора должен быть открытым и честным, чтобы служить примером для подражания, и назвал неудачным первый опыт проведения конкурса в России в 2025 году.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ рассчитывает на участие Египта в «Интервидении». По его словам, культурно-гуманитарное сотрудничество двух стран находится на высоком уровне и продолжает развиваться.

