01 июня 2026 в 19:14

«Однозначная реакция»: Лихачев раскрыл требования России к МАГАТЭ

Лихачев: Россия потребовала от МАГАТЭ однозначной реакции на удары ВСУ по ЗАЭС

Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
МАГАТЭ поддерживает оценки России в отношении ударов ВСУ по ЗАЭС, однако Москва требует более однозначной реакции на первопричину всех рисков, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров с главой агентства Рафаэлем Гросси. По его словам, которые передает ТАСС, Киев нарушает все договоренности в сфере ядерной безопасности.

Мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции, с указанием первопричины всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства, — сказал Лихачев.

Гендиректор Росатома указал, что очные контакты с главой МАГАТЭ продолжатся на этой неделе. Он добавил, что они будут ждать более глубокого погружения руководства агентства во все события в Энергодаре, Запорожской области и на территории атомной электростанции. По словам Лихачева, молчание, отсутствие оценок и персонификации рисков — это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает от МАГАТЭ и лично от Гросси справедливой оценки действий Киева после атаки на Запорожскую АЭС. Этот инцидент, целенаправленно созданный властями Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, нельзя оставлять без внимания, подчеркнула она.

