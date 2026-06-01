01 июня 2026 в 19:34

«Чего-то не хватает»: отреставрированный бык остался без гениталий

В Милане после реставрации мозаики XIX века бык лишился гениталий

Реставрация мозаики «Бык на дыбах» в Милане Реставрация мозаики «Бык на дыбах» в Милане Фото: Francesco Enriquez/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Милане восстановление мозаики XIX века «Бык на дыбах» вызвало волну насмешек после того, как, по мнению критиков, в ходе реставрации была утрачена важная деталь изображения — гениталии быка, сообщает The Guardian. Мозаика в галерее Витторио Эмануэле II регулярно повреждалась из-за туристов, выполнявших ритуал на счастье: вставали каблуком на изображение и трижды крутились вокруг оси.

Чего-то не хватает, — отметил один из комментаторов.

После ремонта обновленный символ города вновь стал доступен для посетителей, однако пользователи соцсетей заметили, что ключевая деталь изображения исчезла. Публикация чиновника из Милана, похвалившего реставрацию, вызвала шквал критики.

Некоторые заявили, что изображение теперь больше напоминает кастрированного быка, а также обвинили власти в неудачной реставрации и растрате средств. Городские власти в свою очередь заявили, что галерея является «живым памятником наследия, который изнашивается именно из-за своей популярности».

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что принятый закон об упрощении реставрации домов-памятников поможет сократить число аварийных объектов культурного наследия. По его словам, инициатива будет реализована за счет привлечения частных инвестиций.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
