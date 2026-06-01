«Чего-то не хватает»: отреставрированный бык остался без гениталий

В Милане восстановление мозаики XIX века «Бык на дыбах» вызвало волну насмешек после того, как, по мнению критиков, в ходе реставрации была утрачена важная деталь изображения — гениталии быка, сообщает The Guardian. Мозаика в галерее Витторио Эмануэле II регулярно повреждалась из-за туристов, выполнявших ритуал на счастье: вставали каблуком на изображение и трижды крутились вокруг оси.

Чего-то не хватает, — отметил один из комментаторов.

После ремонта обновленный символ города вновь стал доступен для посетителей, однако пользователи соцсетей заметили, что ключевая деталь изображения исчезла. Публикация чиновника из Милана, похвалившего реставрацию, вызвала шквал критики.

Некоторые заявили, что изображение теперь больше напоминает кастрированного быка, а также обвинили власти в неудачной реставрации и растрате средств. Городские власти в свою очередь заявили, что галерея является «живым памятником наследия, который изнашивается именно из-за своей популярности».

