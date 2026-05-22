22 мая 2026 в 12:15

Украинского актера задержали после дебоша на парковке в Милане

Украинский актер Ткачук был задержан полицией в Милане

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Итальянский актер украинского происхождения Артем Ткачук был задержан полицией в Милане, передают местные СМИ. По данным журналистов, артист повредил четыре припаркованных автомобиля, а при задержании вел себя агрессивно и угрожал правоохранителям.

Вместе с ним были задержаны трое молодых людей в возрасте 18, 22 и 26 лет. При этом Ткачук при виде полиции, как указано в материале, выкрикнул, что может «всех купить на свои деньги». В итоге он был арестован по обвинению в умышленном повреждении имущества с отягчающими обстоятельствами и угрозах в адрес представителя власти.

Ранее украинка Ника Кузнецова решила лично отреагировать на шквал критики, вызванный ее пышным бракосочетанием во Франции, куда были приглашены российские звезды. Поводом для общественного резонанса стали выступления Валерия Меладзе и Максима Галкина (включен Минюстом РФ в перечень иноагентов), а также баснословные траты на аренду исторического замка в Каннах.

До этого украинские граждане, которые после 2022 года оказались в странах Европы, проявляют заинтересованность в переезде в Российскую Федерацию, отметил МИД РФ Геннадий Овечко. Он отметил, что потенциальных переселенцев — десятки тысяч.

