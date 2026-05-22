Украинского актера задержали после дебоша на парковке в Милане Украинский актер Ткачук был задержан полицией в Милане

Итальянский актер украинского происхождения Артем Ткачук был задержан полицией в Милане, передают местные СМИ. По данным журналистов, артист повредил четыре припаркованных автомобиля, а при задержании вел себя агрессивно и угрожал правоохранителям.

Вместе с ним были задержаны трое молодых людей в возрасте 18, 22 и 26 лет. При этом Ткачук при виде полиции, как указано в материале, выкрикнул, что может «всех купить на свои деньги». В итоге он был арестован по обвинению в умышленном повреждении имущества с отягчающими обстоятельствами и угрозах в адрес представителя власти.

