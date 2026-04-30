День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 19:58

Украинка пригласила на свадьбу российских звезд и стала жертвой травли

Валерий Меладзе Валерий Меладзе Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинка Ника Кузнецова решила лично ответить на волну негатива, вызванную ее роскошным свадебным торжеством во Франции с участием звезд из России. Поводом для скандала стали выступления на вечеринке Валерия Меладзе и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также огромные траты на аренду исторического замка в Каннах.

Пользователи социальных сетей осудили молодоженов за растрату средств, оценив размах гуляний в $5–6 млн. Многие комментаторы сочли, что такие суммы правильнее было бы направить на помощь переселенцам или лечение больных детей. Для общения с критиками девушка выбрала русский язык, отметив, что прекрасно его понимает.

Многие люди под видом патриотизма высказывают свои желчные мнения, которые абсолютно никому не интересны, кроме них самих. Этот негатив их же и кушает. Мне от этого ни холодно, ни жарко, — написала девушка в соцсетях.

Торжество проходило в здании 1919 года с видом на Средиземное море. Супругом Кузнецовой стал соучредитель украинской IT-компании Ники Ломия.

Ранее продюсер Павел Рудченко подсчитал, что Меладзе и Максим могли получить от 15 млн рублей за выступление на свадьбе в Каннах. Он отметил, что оба артиста согласились на такие невысокие выплаты из-за дефицита предложений.

Европа
украинцы
свадьбы
хейтеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.