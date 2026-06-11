Минэкономразвития рассказало о внесезонном туризме на сессии «Авиасейлс»

На ВДНХ в рамках международного туристического форума «Путешествуй!» состоялась деловая сессия «Внесезон: как гармонизировать туристический поток в течение года». В ней приняли участие представители Минэкономразвития России, регионов и бизнеса. Участники сессии обсудили способы развития круглогодичного туризма в России и перераспределения туристического спроса в низкий сезон.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что пока существенного выравнивания туристического сезона по всей стране не произошло. Он обратил внимание, что регионам следует развивать продукты, отвечающие признакам внесезонности, заранее рассказывать о преимуществах поездок весной или осенью, использовать гибкое образование цен вне сезона и делать ставку на путешествия выходного дня.

По данным «Авиасейлс», порядка 40% перелетов по России приходится на период с июня по сентябрь. В это время наблюдается традиционный пик спроса для большинства направлений. В остальное время года туристический поток распределяется менее равномерно: в каждом регионе есть месяцы, когда доля поездок опускается ниже среднего уровня — примерно до 8,3% в месяц.

Представители Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Москвы поделились собственным региональным опытом. Спикеры рассказали о городских маршрутах и способах привлечения туристов вне высокого сезона.

«Авиасейлс» представил промежуточные итоги проекта «Внесезон», запущенного совместно с Минэкономразвития России весной 2026 года. Проект нацелен на продвижение путешествий по России вне привычных периодов и информирование путешественников о возможностях поездок в разные регионы страны в течение всего года.

Фото: Пресс-служба Авиасейлс

Представители бизнеса также рассказали о роли отрасли в развитии круглогодичного туризма. Комплекс отдыха «Завидово» представил опыт туристического объекта в Тверской области, а конгресс-бюро Свердловской области — вклад деловых мероприятий в выравнивание сезонности.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что расходы на туристические поездки по России нужно включить в перечень социальных налоговых вычетов. По словам парламентария, максимальный размер возврата для семьи может составить 65 тыс. рублей.