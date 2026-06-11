Шведский самолет-разведчик перегнали в Литву после полетов у границ России Шведский самолет перегнали из Румынии в Литву после разведки у границ России

Шведский самолет-разведчик Gulfstream IV, регулярно совершавший полеты вблизи российских границ, перебазировали из Румынии в Литву, сообщили ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Теперь Вильнюс может стать новой постоянной стоянкой борта.

Самолет, способный вести радиотехническую разведку, как правило, вылетал из Бухареста и туда же возвращался после выполнения каких-то работ, однако сейчас его перегнали в Вильнюс, — сказал источник агентства.

По его словам, борт в последний раз совершал полет вдоль российских рубежей 2 июня в воздушном пространстве Финляндии. Маршрут проходил на высоте около 13 км вне установленных коридоров для гражданской авиации.

Кроме того, в мае самолет неоднократно фиксировали над нейтральными водами Черного моря. Он поднимался в воздух из Бухареста и перемещался над акваторией с запада на восток и обратно, не заходя в воздушное пространство других государств, за исключением Румынии, где борт базировался достаточно длительное время.

Ранее Литва приступила к проведению военных учений Добровольческих сил охраны края неподалеку от Калининградской области. В маневрах, которые продлятся до 14 июня, принимают участие около тысячи военнослужащих, отрабатывающих навыки ведения боевых действий в условиях, приближенных к реальной обстановке.