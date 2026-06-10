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10 июня 2026 в 15:07

Верховный суд ликвидировал «Союз украинцев России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Верховный суд РФ полностью удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации общероссийской организации «Союз украинцев России», сообщает РИА Новости. Данное объединение, созданное в 2013 году для развития деловых и культурных связей, за время своей работы допустило многочисленные юридические нарушения.

Административное исковое заявление удовлетворить, — огласил вердикт председательствующий судья.

Как выяснилось в ходе процесса, организация так и не смогла вовремя устранить выявленные замечания и не подтвердила свой общероссийский статус. Сами представители «Союза украинцев России» на заседание не приехали, однако заранее направили официальное заявление о полном признании всех требований Минюста.

Ранее Ярославский областной суд признал региональное общественное объединение «ЛГБТ-движение „Каллисто“» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) экстремистским. Таким образом, деятельность организации была прекращена незамедлительно.

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