Верховный суд ликвидировал «Союз украинцев России»

Верховный суд РФ полностью удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации общероссийской организации «Союз украинцев России», сообщает РИА Новости. Данное объединение, созданное в 2013 году для развития деловых и культурных связей, за время своей работы допустило многочисленные юридические нарушения.

Административное исковое заявление удовлетворить, — огласил вердикт председательствующий судья.

Как выяснилось в ходе процесса, организация так и не смогла вовремя устранить выявленные замечания и не подтвердила свой общероссийский статус. Сами представители «Союза украинцев России» на заседание не приехали, однако заранее направили официальное заявление о полном признании всех требований Минюста.

Ранее Ярославский областной суд признал региональное общественное объединение «ЛГБТ-движение „Каллисто“» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) экстремистским. Таким образом, деятельность организации была прекращена незамедлительно.