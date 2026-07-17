Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России

Министерство юстиции РФ внесло Либертарианскую партию России в реестр иностранных агентов. Также статус иноагента получили организация «Четвертый сектор», писатель Дмитрий Петров и медиаменеджер Александр Поливанов, являющийся директором правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Петров был признан иноагентом за выступление против СВО, распространение фейков о политике российских властей, участие в мероприятиях нежелательных организаций. Поливанов занимался распространением фейков из-за рубежа. Партию внесли в реестр за дискредитацию избирательной системы РФ. «Четвертый сектор» получил статус за распространение недостоверных сведений о российской системе образования и действиях властей.

Ранее Минюст включил в перечень экстремистских материалов песню под названием «Россия для кавказцев». Согласно обновленному реестру ведомства, речь идет о пятиминутной аудиозаписи, распространяемой в Сети от имени исполнителя «Русня». Законным основанием для решения послужил вердикт Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года.