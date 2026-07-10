Минюст счел экстремистской песню про кавказцев Минюст внес в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев»

Министерство юстиции Российской Федерации официально включило в перечень экстремистских материалов песню под названием «Россия для кавказцев». Согласно обновленному реестру ведомства, речь идет о пятиминутной аудиозаписи, распространяемой в Сети от имени исполнителя «Русня».

Законным основанием для принятия данного решения Минюста послужило соответствующее постановление судебных органов. В частности, запрещающий вердикт в отношении этого музыкального трека был вынесен Мурманским областным судом 21 мая 2026 года.

Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попала скандально известная панк-группа Pussy Riot (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Коллектив стал известен после скандальной акции в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. В 2025 году Басманный суд Москвы заочно признал пятерых участниц группы виновными по делу о распространении фейков о российской армии.

До этого Петербургский суд признал экстремистской книгу «Две культуры» украинского писателя Олександра Боргардта и запретил ее распространение на территории России. Лингвистическая экспертиза выявила в произведении антироссийскую направленность.