ГД одобрила закон, запрещающий осужденным релокантам жениться и менять имя Госдума приняла закон об ограничениях для осужденных релокантов

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла пакет законов, вводящий ограничения для осужденных россиян, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания, следует из статьи на сайте нижней палаты парламента. За документ единогласно проголосовали 413 депутатов.

Закон распространяется на лиц, осужденных по ряду статей. К ним относятся призывы к нарушению территориальной целостности России, введению санкций, дискредитация вооруженных сил, участие в деятельности нежелательной организации, а также невыполнение требований Минюста в отношении иноагентов.

Документ предусматривает запрет на оформление паспортов, заключение брака, смену имени, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, регистрацию недвижимости и легализацию иностранных документов. Кроме того, таким гражданам ограничат получение консульских услуг, смогут приостановить действие водительских прав, а также заморозить денежные средства и другое имущество.

Решение о применении ограничительных мер будет принимать Минюст. Ведомство также займется ведением специального реестра таких лиц и будет публиковать сведения о них на своем официальном сайте.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, которые за рубежом совершили правонарушение против интересов России. Согласно закону, имущество будет арестовываться по решению суда. У физлиц первым делом будут арестовывать денежные средства на счетах и вкладах, а в случае отсутствия таковых — иное имущество.