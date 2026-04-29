Суд запретил ЛГБТ-движение «Каллисто» и признал его экстремистским

Ярославский областной суд признал общественное объединение «ЛГБТ-движение „Каллисто“» экстремистским и запретил его деятельность на территории Российской Федерации. Решение суда в части запрета деятельности общественного объединения подлежит немедленному исполнению, — говорится в сообщении.

