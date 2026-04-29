29 апреля 2026 в 17:50

Суд запретил ЛГБТ-движение «Каллисто» и признал его экстремистским

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ярославский областной суд признал региональное общественное объединение «ЛГБТ-движение „Каллисто“» (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) экстремистским, сообщила пресс-служба суда. Таким образом, деятельность организации прекращается незамедлительно.

Ярославский областной суд признал общественное объединение «ЛГБТ-движение „Каллисто“» экстремистским и запретил его деятельность на территории Российской Федерации. Решение суда в части запрета деятельности общественного объединения подлежит немедленному исполнению, — говорится в сообщении.

Ранее суд запретил ряд интернет-ресурсов, содержащих песни с пропагандой суицида, включая композиции рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Суицид», а также комика Бо Бернема Kill yourself. Решение было вынесено по требованию прокурора.

Прежде суд в Челябинске удовлетворил иск прокуратуры, которая просила запретить распространение документального фильма «Господин Никто против Путина», получившего премию «Оскар». Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые в российской школе. В том числе в него без разрешения родителей включили кадры с детьми.

