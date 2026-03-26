Суд запретил показ антироссийского фильма, получившего «Оскар»

Суд в Челябинске удовлетворил иск прокуратуры, которая просила запретить распространение документального фильма «Господин Никто против Путина», получившего премию «Оскар», заявили РИА Новости в пресс-службе суда. Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые в российской школе. В том числе в него без разрешения родителей включили кадры с детьми.

Дело рассмотрено, иск удовлетворен, — подчеркнули в суде.

Ранее Совет по правам человека при президенте России направил официальные запросы в оргкомитет премии «Оскар» и в ЮНЕСКО из-за возможных нарушений прав несовершеннолетних при создании документального фильма «Господин Никто против Путина». В СПЧ указали, что значительная часть съемок велась тайно в российских школах без согласия родителей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков до этого сообщал, что сам не смотрел «Господин Никто против Путина», ставший обладателем «Оскара» за лучший документальный фильм. Он подчеркнул, что для комментариев необходимо сначала разобраться, о чем именно идет речь.