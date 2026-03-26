26 марта 2026 в 16:50

Суд запретил показ антироссийского фильма, получившего «Оскар»

Суд в Челябинске запретил показ фильма «Господин Никто против Путина»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Челябинске удовлетворил иск прокуратуры, которая просила запретить распространение документального фильма «Господин Никто против Путина», получившего премию «Оскар», заявили РИА Новости в пресс-службе суда. Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые в российской школе. В том числе в него без разрешения родителей включили кадры с детьми.

Дело рассмотрено, иск удовлетворен, — подчеркнули в суде.

Ранее Совет по правам человека при президенте России направил официальные запросы в оргкомитет премии «Оскар» и в ЮНЕСКО из-за возможных нарушений прав несовершеннолетних при создании документального фильма «Господин Никто против Путина». В СПЧ указали, что значительная часть съемок велась тайно в российских школах без согласия родителей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков до этого сообщал, что сам не смотрел «Господин Никто против Путина», ставший обладателем «Оскара» за лучший документальный фильм. Он подчеркнул, что для комментариев необходимо сначала разобраться, о чем именно идет речь.

фильмы
Оскар
суды
Челябинск
премии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень уважаемые люди»: в России заметили спрос на стационарные телефоны
В «Газпром нефти» нашли способ не допустить «вымывания» бензина из России
Полянский указал на негативные последствия милитаризации Европы
В США призвали возобновить ядерные испытания
Полянский объяснил роль Украины в милитаризации Европы
Экс-главу новосибирской Росгвардии арестовали за превышение полномочий
Дипломат раскрыл, почему ЕС рвутся к участию в переговорах по Украине
Пропавшая в Ленобласти школьница нашлась в наркопритоне
В Кремле выдвинули одно требование по Ближнему Востоку
США решили снять санкции против Минфина и двух банков Белоруссии
Названа средняя цена нового отечественного автомобиля
Поддержка Вашингтоном Орбана очертила новую линию раскола в НАТО
Иран пронзил «жизненно важные» центры Израиля
В ЛНР возбудили уголовное дело после ДТП с въехавшим в дом автобусом
В посольстве России объяснили важность визита депутатов Госдумы в США
Экономист ответил, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
В Севастополе раскрыли порядок выплат компенсаций после взрыва в жилом доме
Потанин сравнил экономику России с деревом
В МИД Египта объяснили свою роль в урегулировании на Ближнем Востоке
«Самая большая ошибка»: США предупредили об опасности наступления на Иран
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

