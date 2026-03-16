Песков отказался обсуждать фильм «Господин Никто против Путина»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не смотрел кинокартину «Господин Никто против Путина», которая получила «Оскар» за лучший документальный фильм, передает РИА Новости. По его словам, чтобы что-то комментировать, нужно сначала понять, о чем идет речь.

Я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь, — подчеркнул Песков.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что в этом году на премии «Оскар» постарались отойти от голливудского мейнстрима. Он отметил, что картина Пола Андерсона «Битва за битвой» предсказуемо получила награду. В то же врем эксперт подчеркнул, что не до конца согласен с результатами.

До этого стало известно, что американский актер Майкл Б. Джордан получил награду кинопремии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Он изобразив сразу двух братьев — Смоука и Стэка — в фильме «Грешники». За награду в этой номинации с ним боролись Леонардо Ди Каприо, Вагнер Моура, Итан Хоук и Тимоти Шаламе.