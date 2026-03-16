16 марта 2026 в 13:05

Песков отказался обсуждать фильм «Господин Никто против Путина»

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не смотрел кинокартину «Господин Никто против Путина», которая получила «Оскар» за лучший документальный фильм, передает РИА Новости. По его словам, чтобы что-то комментировать, нужно сначала понять, о чем идет речь.

Я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь, — подчеркнул Песков.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что в этом году на премии «Оскар» постарались отойти от голливудского мейнстрима. Он отметил, что картина Пола Андерсона «Битва за битвой» предсказуемо получила награду. В то же врем эксперт подчеркнул, что не до конца согласен с результатами.

До этого стало известно, что американский актер Майкл Б. Джордан получил награду кинопремии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Он изобразив сразу двух братьев — Смоука и Стэка — в фильме «Грешники». За награду в этой номинации с ним боролись Леонардо Ди Каприо, Вагнер Моура, Итан Хоук и Тимоти Шаламе.

Жителям Подмосковья напомнили, когда начнется пик активности клещей
Военэксперт ответил, кто стоит за массированными ударами ВСУ по Москве
Лавров призвал остановить убийства мирных жителей на Ближнем Востоке
Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

