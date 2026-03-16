Назван актер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль

Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Грешники»

Майкл Б. Джордан Фото: Regina Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский актер Майкл Б. Джордан получил награду кинопремии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», передает телеканал ABC. Известно, что он сыграл двойную роль, изобразив сразу двух братьев — Смоука и Стэка — в фильме «Грешники».

За награду в этой номинации с ним боролись Леонардо Ди Каприо с фильмом «Битва за битвой», Вагнер Моура с кинокартиной «Секретный агент», Итан Хоук и Тимоти Шаламе с лентой «Марти Великолепный». Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Шон Пенн, сыгравший в «Битве за битвой» полковника Стивена Локджо.

Ранее стало известно, что лучшим фильмом 2026 года по версии американской киноакадемии «Оскар» стала кинокартина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Как оказалось, она победила в шести номинациях. В частности,Андерсон был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер. Также лента победила в номинации «Лучший монтаж».

До этого фильм «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году. В общей сложности кинолента удостоилась 14 номинаций. На втором месте расположился фильм «Грешники» Райана Куглера.

