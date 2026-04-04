«Готов больше, чем я»: Петров о номинации Борисова на «Оскар»

Актер Александр Петров в выпуске шоу Dreamcast заявил, что успех коллег Юры Борисова и Марка Эйдельштейна на Западе вызвал у него здоровый всплеск конкуренции. По его словам, он и сам хотел бы получить «Оскар».

Искренне рад за Юру и Марка. Самое крутое, что Юра был к этому готов больше, чем кто-либо, чем я. Конечно, это вызвало волну правильной белой зависти, мне кажется, у всех артистов, — отметил он.

Петров отметил, что сам он давно дружит с Борисовым, между ними имеет место профессиональное соперничество. В актерской среде такой формат взаимодействия может стать источником энергии и хорошим стимулом для развития, считает он.

