04 апреля 2026 в 13:14

«Готов больше, чем я»: Петров о номинации Борисова на «Оскар»

Номинация Борисова на «Оскар» вызвала зависть у Петрова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Александр Петров в выпуске шоу Dreamcast заявил, что успех коллег Юры Борисова и Марка Эйдельштейна на Западе вызвал у него здоровый всплеск конкуренции. По его словам, он и сам хотел бы получить «Оскар».

Искренне рад за Юру и Марка. Самое крутое, что Юра был к этому готов больше, чем кто-либо, чем я. Конечно, это вызвало волну правильной белой зависти, мне кажется, у всех артистов, — отметил он.

Петров отметил, что сам он давно дружит с Борисовым, между ними имеет место профессиональное соперничество. В актерской среде такой формат взаимодействия может стать источником энергии и хорошим стимулом для развития, считает он.

Ранее Петров назвал космическими ощущения, которые он испытал при участии в родах своей супруги. Артист лично перерезал пуповину первенцу и признался, что этот опыт оказался для него сильнее любых профессиональных достижений. Петров отметил, что внешне его поведение практически не изменилось, однако внутреннее состояние стало более стабильным и уравновешенным. При этом он уточнил, что участие в родах — это личный выбор, который подходит далеко не каждому мужчине.

