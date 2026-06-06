Арзамасова одернула журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными

Актриса Лиза Арзамасова не согласилась с формулировкой журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными. Она подчеркнула, что воспринимает этот период своей жизни совсем иначе и считает материнские будни «самыми лучшими», передает корреспондент NEWS.ru c «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение».

Прекрасные, счастливые, самые лучшие будни — самые главные, — заявила актриса.

Арзамасова воспитывает детей вместе с фигуристом Ильей Авербухом. В интервью и публичных выступлениях она неоднократно говорила, что материнство занимает важное место в ее жизни.

Ранее Арзамасова рассказала, как она борется с негативом в свой адрес в социальных сетях. Она заявила, что не готова терпеть хамство и бестактность в свой адрес и поэтому отправляет всех «недружелюбных» подписчиков в черные списки.

До этого Илья Авербух в интервью Ксении Собчак рассказал о знакомстве со своей будущей супругой Лизой Арзамасовой в 2010 году на ледовом шоу «Лед и пламень». В ходе беседы обсуждались обстоятельства их встречи и разница в возрасте, после чего его слова о том, что «15 лет — это уже не ребенок», вызвали общественный резонанс и критику в соцсетях.