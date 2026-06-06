ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 21:20

Арзамасова одернула журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными

Лиза Арзамасова Лиза Арзамасова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Лиза Арзамасова не согласилась с формулировкой журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными. Она подчеркнула, что воспринимает этот период своей жизни совсем иначе и считает материнские будни «самыми лучшими», передает корреспондент NEWS.ru c «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение».

Прекрасные, счастливые, самые лучшие будни — самые главные, — заявила актриса.

Арзамасова воспитывает детей вместе с фигуристом Ильей Авербухом. В интервью и публичных выступлениях она неоднократно говорила, что материнство занимает важное место в ее жизни.

Ранее Арзамасова рассказала, как она борется с негативом в свой адрес в социальных сетях. Она заявила, что не готова терпеть хамство и бестактность в свой адрес и поэтому отправляет всех «недружелюбных» подписчиков в черные списки.

До этого Илья Авербух в интервью Ксении Собчак рассказал о знакомстве со своей будущей супругой Лизой Арзамасовой в 2010 году на ледовом шоу «Лед и пламень». В ходе беседы обсуждались обстоятельства их встречи и разница в возрасте, после чего его слова о том, что «15 лет — это уже не ребенок», вызвали общественный резонанс и критику в соцсетях.

Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова
актрисы
материнство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшая на 15 лет певица Duffy решила вернуться на сцену
«Да, у меня формы»: солистка t.A.T.u.о высказалась о диетах
Архитектор Трампа рассказал, что вдохновляется дворцами Петербурга
Раскрыты серьезные потери ВСУ в Харьковской области
Список брутальных, мнение об СВО, Рига: как живет актер Антон Васильев
Арзамасова одернула журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными
Системы ПВО за день сбили свыше 300 дронов над Россией
Дети пострадали при ударе дрона ВСУ по Брянской области
«Ленфильм» раскрыл планы на свой первый международный кинофестиваль
Степашин назвал главное качество возможного посредника между РФ и Западом
ПВО уничтожила летевшие в сторону Москвы дроны ВСУ
Отказ от алкоголя, день рождения в бомбоубежище: как живет Алина Ланина
Стало известно, почему Пашинян может потерять власть
Украинское ГБР раскрыло детали переговоров с ФБР
Рейтинг Мерца поставил антирекорд
Кудрявцева, Лепс, «обновленный» Киркоров: фото NEWS.ru с церемонии МУЗ-ТВ
ВСУ атаковали машину чиновника в российском регионе
В Энергодаре заявили о проблемах с энергоснабжением
Яровая выделила одну из сильных сторон России
Дрозденко рассказал об обстановке в Большой Ижоре после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.