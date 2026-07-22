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22 июля 2026 в 10:48

Арзамасова растрогала поклонников видео с подросшей дочерью

Лиза Арзамасова Лиза Арзамасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Актриса Лиза Арзамасова поделилась в своих социальных сетях трогательным видео с двухлетней дочерью Лией. Знаменитость запечатлела девочку во время прогулки. На кадрах Лия, одетая в розовую кофту и голубую юбку, заливисто смеется, когда мама зовет ее по имени.

В конце малышка подходит к Арзамасовой и признается ей в любви. Подписчики эмоционально отреагировали на эту публикацию. Многие выразили мнение, что за последнее время Лия подросла и стала больше похожа на своего отца российского фигуриста Илью Авербуха.

«Как быстро растут детки. Недавно же еще вы с животиком ходили», «Какая она у вас лапушка», «Маленькая принцесса», — прокомментировали видео подписчики.

Ранее Арзамасова рассказала, что их брак с Авербухом построен на любви, взаимоуважении и схожих взглядах на жизнь. Звезда сериала «Папины дочки» призналась, что при встрече со спортсменом сразу почувствовала, что он ее будущий избранник. По ее словам, у них с мужем изначально были очень похожие вкусы в музыке, кино, театральных постановках.

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