Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 14:48

Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию

Хореограф Авербух: победителя в фигурном катании на Олимпиаде выбрали объективно

Илья Авербух на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период» Илья Авербух на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Результаты соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде были объективными, рассказал KP.RU призер Олимпийских игр известный хореограф и организатор ледовых шоу Илья Авербух. Первое место среди женщин заняла американка Алиса Лью, российская фигуристка Аделия Петросян оказалась на шестом месте.

Надо поддержать Аделию и тренерский штаб. В сложных условиях, конечно, они готовились к Олимпиаде. У Аделии выдался непростой сезон, много травм. К сожалению, прокат сегодня был не столь удачный, — рассказал Авербух.

Хореограф отметил, что все фигуристки выступили «великолепно, но с ошибками». По его словам, спортсмены показали более слабый уровень, чем на Олимпиаде в 2022 году.

Ранее серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что ей безумно обидно за российскую фигуристку Аделию Петросян, которая не смогла чисто выполнить четверной тулуп. При этом она здорово показала остальные элементы.

фигуристы
Илья Авербух
Олимпиада
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне отказываются от гречки и риса: что с ценами, почему упал спрос
Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Появилось косвенное подтверждение об ударе США по Ирану в ближайшие дни
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.