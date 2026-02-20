Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию Хореограф Авербух: победителя в фигурном катании на Олимпиаде выбрали объективно

Результаты соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде были объективными, рассказал KP.RU призер Олимпийских игр известный хореограф и организатор ледовых шоу Илья Авербух. Первое место среди женщин заняла американка Алиса Лью, российская фигуристка Аделия Петросян оказалась на шестом месте.

Надо поддержать Аделию и тренерский штаб. В сложных условиях, конечно, они готовились к Олимпиаде. У Аделии выдался непростой сезон, много травм. К сожалению, прокат сегодня был не столь удачный, — рассказал Авербух.

Хореограф отметил, что все фигуристки выступили «великолепно, но с ошибками». По его словам, спортсмены показали более слабый уровень, чем на Олимпиаде в 2022 году.

Ранее серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что ей безумно обидно за российскую фигуристку Аделию Петросян, которая не смогла чисто выполнить четверной тулуп. При этом она здорово показала остальные элементы.