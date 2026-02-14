«Не благоволили»: Авербух оценил выступление Гуменника на ОИ Авербух заявил, что Гуменник немного ошибся, и судьи к нему не благоволили

Фигурист Петр Гуменник немного ошибся в короткой программе, заявил РБК серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух, оценивая выступление спортсмена. Он добавил, что и судьи «ему не благоволили».

После тех пертурбаций, которые возникли в связи с крайне неубедительным и неудачным выступлением лидеров, всего три балла отделяли Петра от пьедестала. <…> Ошибка, допущенная на короткой [программе], которая стоила Петру примерно баллов шесть <…> Конечно, и судьи не благоволили, но и сами, к сожалению, чуть-чуть дали повод, — заявил он.

Накануне, 13 февраля, Гуменник пожаловался, что в Олимпийской деревне ему не хватает привычных средств для ухода за волосами. По его словам, также ему недостает фена, поскольку он решил, что организаторы обеспечат им.

До этого сообщалось, что Гуменник заявил пять четверных прыжков на произвольную программу ОИ-2026. Он намерен исполнить четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.