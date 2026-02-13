«Слава богу, подарили»: Гуменник столкнулся с неожиданной проблемой на ОИ Фигурист Гуменник признался, что ему на ОИ не хватает уходовых средств для волос

Российский фигурист Петр Гуменник столкнулся в олимпийской деревне с неожиданной проблемой из-за длинных волос. В беседе со Sport24 он поделился, что ему не хватает привычных удодовых средств для своей «шевелюры», а также фена.

Когда я ехал сюда, думал, что будет что-то вроде отеля. Поэтому не брал с собой шампунь, фен. Пожалуй, мне не хватало только этого. А обычному парню без длинной шевелюры тут вообще ничего и не надо было бы. Живу я один. Слава богу, спонсоры подарили шампунь. Спасибо им, — рассказал он.

Вечером 13 февраля Гуменник выступит с произвольной программой. Ожидается, что российский фигурист выйдет на лед 13-м по счету. После короткой программы россиянин занимает 12-е место.

Ранее известный хореограф и призер Олимпиады Илья Авербух заявил, что Гуменник сможет побороться за место в первой пятерке на ОИ-2026. Он отметил, что в данное время несколько участников находятся в зоне одного-двух баллов.

До этого Гуменник заявил пять четверных прыжков на произвольную программу ОИ-2026. Он намерен исполнить четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.