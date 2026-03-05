Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 14:37

«Было весело»: Гуменник раскрыл, чем занимался Снуп Догг на Олимпиаде-2026

Фигурист Гуменник: Снуп Догг подтанцовывал на женских соревнованиях фигуристок

Американский рэпер Снуп Дог на Олимпийских играх в Италии Американский рэпер Снуп Дог на Олимпийских играх в Италии Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
Американский рэпер Снуп Догг внимательно следил за короткой программой девушек на зимней Олимпиаде-2026 в Италии, рассказал «Чемпионату» российский фигурист Петр Гуменник. По его словам, известный музыкант наблюдал за фигуристками в темных очках и подтанцовывал.

Когда была короткая программа у женщин, я подошел к нему, понаблюдал, как он смотрит девочек в темных очках, подтанцовывает. Было весело, — сказал Гуменник.

Российский фигурист на Олимпиаде занял шестое место. Для него это были дебютные соревнования в карьере.

Ранее сообщалось, что Гуменник выступит на финале Гран-При России. Он намерен исполнить произвольную программу под саундтрек к фильму «Парфюмер». Из мужчин в списке также значатся Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк и другие. Также в финал Гран-При России попали фигуристки Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко и другие. Соревнования пройдут с 6 по 9 марта в Челябинске.

