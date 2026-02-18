Туктамышева встретила Снуп Догга и рассказала ему о своих чувствах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева встретилась с рэпером Снуп Доггом на Олимпиаде в Милане, передает Telegram-канал «Спортс». Чемпионка мира обняла артиста и призналась ему в любви.

Снуп Догг присутствует на Олимпиаде в качестве почетного тренера американской команды. Подробности общения фигуристки и рэпера пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что россиянка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде в Италии. Фигуристка чисто исполнила двойной аксель и каскад тройных прыжков, набрав 72,89 балла.

До этого чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила, что в неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.

Кроме того, Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх. Он отметил чистоту проката 23-летнего фигуриста. Сам Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку и выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.