18 февраля 2026 в 01:28

Петросян занимает пятое место после короткой программы на ОИ-2026

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Россиянка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде в Италии. Фигуристка чисто исполнила двойной аксель и каскад тройных прыжков, набрав 72,89 балла.

Лидером соревнований стала японка Ами Накаи с результатом 78,71 балла. В тройку также вошли ее соотечественница Каори Сакамото и американка Алиса Лью.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и победительницей финала Гран-при. Произвольную программу одиночницы представят 19 февраля.

Ранее Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх. Он отметил чистоту проката 23-летнего фигуриста. Сам Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку и выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.

До этого чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила, что в неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.

