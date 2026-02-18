Петросян занимает пятое место после короткой программы на ОИ-2026

Россиянка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде в Италии. Фигуристка чисто исполнила двойной аксель и каскад тройных прыжков, набрав 72,89 балла.

Лидером соревнований стала японка Ами Накаи с результатом 78,71 балла. В тройку также вошли ее соотечественница Каори Сакамото и американка Алиса Лью.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и победительницей финала Гран-при. Произвольную программу одиночницы представят 19 февраля.

Ранее Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх. Он отметил чистоту проката 23-летнего фигуриста. Сам Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку и выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.

До этого чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила, что в неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.