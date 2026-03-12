Украинца арестовали спустя более 30-ти лет после убийства В Москве суд арестовал украинца за убийство, которое он совершил 33 года назад

Савеловский суд Москвы арестовал гражданина Украины Виталия Евгеньевича Мешкова по обвинению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщили РИА Новости в суде. Его заключили под стражу на один месяц.

В августе, 33 года назад, мужчина убил человека во время ограбления квартиры. После этого он украл магнитофон и сбежал.

Ранее в Омской области спустя 20 лет удалось задержать подозреваемого в убийстве 74-летней пенсионерки. В 2006 году женщина была найдена со следами насильственной смерти в одном из частных домов. Молодой человек, временно проживавший у пострадавшей, после совершения преступления покинул регион. Его задержали в Краснодарском крае, где он скрывался все это время.

До этого в Свердловской области задержали троих подозреваемых в убийстве 40-летней женщины, совершенном в 2003 году. Преступление произошло из-за личной неприязни, тело было расчленено и разброшено по городу. Фрагменты нашли в мае-июне 2003 года.