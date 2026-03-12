Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке

Суд отправил под домашний арест директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД) Анатолия Агеева, сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде. Чиновника обвиняют в халатности, повлекшей смерть подростка.

Суд избрал руководителю ГУММиД Анатолию Агееву меру пресечения в виде домашнего ареста. Он обвиняется по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), — заявили в Сормовском районном суде.

Инцидент случился 6 марта, в результате обрушения заброшенного здания на улице Станционной умер 14-летний мальчик. Двое его друзей в возрасте 13 и 14 лет также получили травмы.

По версии следствия, происшествие стало прямым следствием ненадлежащего исполнения обязанностей руководством муниципального учреждения, которое было ответственно за обеспечение безопасности. Агеев, возглавивший ГУММиД лишь в январе 2026 года, теперь является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 293 УК РФ.

