Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:09

Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд отправил под домашний арест директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД) Анатолия Агеева, сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде. Чиновника обвиняют в халатности, повлекшей смерть подростка.

Суд избрал руководителю ГУММиД Анатолию Агееву меру пресечения в виде домашнего ареста. Он обвиняется по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), — заявили в Сормовском районном суде.

Инцидент случился 6 марта, в результате обрушения заброшенного здания на улице Станционной умер 14-летний мальчик. Двое его друзей в возрасте 13 и 14 лет также получили травмы.

По версии следствия, происшествие стало прямым следствием ненадлежащего исполнения обязанностей руководством муниципального учреждения, которое было ответственно за обеспечение безопасности. Агеев, возглавивший ГУММиД лишь в январе 2026 года, теперь является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 293 УК РФ.

Ранее начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала РЖД обвинили в получении взятки в 12 млн рублей. Предполагается, что за это он заключил договоры подряда на ремонт грузовых вагонов. Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали.

суды
чиновники
подростки
Нижний Новгород
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
В Москве резко выросли продажи пейджеров и раций
Звезда сериала «Король и Шут» рассказал о своем любимом виде отдыха
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.