Закусочные гнезда на Пасху: экономно, празднично и не нужно уметь готовить

Закусочные гнезда из слоеного теста с крабовым салатом — это пасхальная закуска, которая выглядит празднично, но готовится так просто, что с ней справится даже тот, кто не умеет готовить.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, банка консервированной кукурузы, 2-3 ст. л. майонеза, соль, перец, вареные перепелиные яйца для украшения.

Рецепт: слоеное тесто разморозьте, раскатайте тонко и нарежьте на полоски шириной 2-3 см. Переверните стакан или небольшую формочку дном вверх, оберните полоску теста вокруг стакана по спирали, формируя корзинку, защипните дно. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовые корзинки аккуратно снимите со стаканов. Для начинки крабовые палочки и яйца нарежьте мелкими кубиками, добавьте кукурузу, майонез, соль и перец, перемешайте. Наполните корзинки салатом, сверху украсьте половинками перепелиных яиц и веточкой зелени.

Ранее стало известно, как приготовить творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день.

Долго искал рецепт кулича, который удивит гостей. Нашел: творожный, с грушей и камамбером. Идеальный баланс сладости и пикантности
Общество
Долго искал рецепт кулича, который удивит гостей. Нашел: творожный, с грушей и камамбером. Идеальный баланс сладости и пикантности
Пирог, который заменит два десерта сразу: сочный дуэт яблок и творога в одной выпечке
Пирог, который заменит два десерта сразу: сочный дуэт яблок и творога в одной выпечке
Король закусок: жюльен с грибами и курицей — изысканный ужин за 20 минут
Король закусок: жюльен с грибами и курицей — изысканный ужин за 20 минут
Долго искал легкую закуску к весеннему столу. Нашел гзик — намазка на хлеб, в лаваш, к мясу, куда угодно
Долго искал легкую закуску к весеннему столу. Нашел гзик — намазка на хлеб, в лаваш, к мясу, куда угодно
Смешиваем яблоки с творогом, готовим простые «Палочки-выручалочки» к чаю
Смешиваем яблоки с творогом, готовим простые «Палочки-выручалочки» к чаю
Дарья Иванова
Д. Иванова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

