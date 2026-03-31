Закусочные гнезда на Пасху: экономно, празднично и не нужно уметь готовить

Закусочные гнезда на Пасху: экономно, празднично и не нужно уметь готовить

Закусочные гнезда из слоеного теста с крабовым салатом — это пасхальная закуска, которая выглядит празднично, но готовится так просто, что с ней справится даже тот, кто не умеет готовить.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, банка консервированной кукурузы, 2-3 ст. л. майонеза, соль, перец, вареные перепелиные яйца для украшения.

Рецепт: слоеное тесто разморозьте, раскатайте тонко и нарежьте на полоски шириной 2-3 см. Переверните стакан или небольшую формочку дном вверх, оберните полоску теста вокруг стакана по спирали, формируя корзинку, защипните дно. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовые корзинки аккуратно снимите со стаканов. Для начинки крабовые палочки и яйца нарежьте мелкими кубиками, добавьте кукурузу, майонез, соль и перец, перемешайте. Наполните корзинки салатом, сверху украсьте половинками перепелиных яиц и веточкой зелени.

