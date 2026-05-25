25 мая 2026 в 10:35

Беру молодую капусту и йогурт — салат «Ежедневный»: нежность от яблока и никакого майонеза

Фото: D-NEWS.ru
Молодая капуста летом будто создана для таких салатов. Хрустящая, сочная, сладковатая — ее даже мять долго не нужно. Добавляю к ней морковь, яблоко и густой йогурт — и получается свежий салат, который хочется есть прямо большой ложкой из миски.

Яблоко здесь дает мягкую сладость и сочность, морковь — яркость и цвет, молодая капуста приятно хрустит, а йогуртовая заправка делает всё нежным и легким. Чеснок чувствуется совсем слегка — только ароматом, а лимонный сок добавляет ту самую свежую кислинку.

Ингредиенты

Молодая капуста — 300 г, морковь — 2 шт., яблоко сладкое — 1 шт., греческий йогурт 2% — 250 г, чеснок — 1 зубчик, сок ¼ лимона, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, кунжут — для подачи.

Приготовление

Молодую капусту тонко нашинкуйте. Морковь натрите на крупной или средней терке. Яблоко тоже натрите, при желании можно сразу сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело. Для заправки смешайте греческий йогурт с чесноком, лимонным соком, солью и черным перцем. Соедините капусту, морковь и яблоко, добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Полезный совет

Дайте этому салату постоять минут 10 после приготовления — молодая капуста становится мягче, яблоко отдает сок, а заправка равномерно обволакивает каждый кусочек. Получается еще вкуснее, чем сразу после смешивания.

Проверено редакцией
Подсели семьей на салат «Дачный» с редиской: не водянистый, сытный, можно слоями или перемешать
Ольга Шмырева
