Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 08:42

Беру филе бедра, цедру и мед: курицу «Кокетку» готовлю в лимонно-медовом соусе. Аромат стоит на всю кухню, а соус хочется собрать хлебом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это шикарный рецепт для тех, кто любит яркий вкус без сложной готовки. Никакой долгой подготовки — филе бедра, немного чеснока, лимон, соевый соус, мед и любимые специи. Все быстро обжаривается на одной сковороде, а получается так, будто блюдо из хорошего ресторанного меню.

Здесь отлично работает смесь копченой паприки, молотого имбиря, щепотки чили и черного перца — вкус получается ярким, пряным и очень выразительным.

Ингредиенты

Филе куриного бедра — 700–800 г, мука — 2–3 ст. ложки, соль — по вкусу, сливочное масло — 25–30 г, чеснок — 1 ч. ложка измельченного, цедра 1 лимона, сок половины лимона, соевый соус — 2 ст. ложки, мед — 1–2 ч. ложки, копченая паприка — 1 ч. ложка, молотый имбирь — щепотка, чили — по вкусу, черный перец — по вкусу, зеленый лук и кунжут — по желанию для подачи.

Приготовление

Филе бедра слегка посолите, обваляйте в муке и обжарьте на сильном огне до румяной корочки — примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку.

В ту же сковороду добавьте сливочное масло. Как только оно растает, положите чеснок, лимонную цедру, влейте сок лимона, соевый соус и добавьте мед. Сразу всыпьте копченую паприку, щепотку молотого имбиря, немного чили и черный перец. Дайте соусу закипеть буквально минуту — он станет ароматным и чуть загустеет.

Верните курицу обратно в сковороду и хорошо переверните несколько раз, чтобы каждый кусочек покрылся соусом. Подержите еще 2–3 минуты на небольшом огне.

Перед подачей можно посыпать зеленым луком и кунжутом.

Проверено редакцией
Читайте также
Даже грудка в этом соусе объедение: складываете все в сковороду, через 25 минут подаете чахохбили
Общество
Даже грудка в этом соусе объедение: складываете все в сковороду, через 25 минут подаете чахохбили
Греческий пирог с курицей: нежная начинка из сливок и плавленого сыра — идеален для праздника и будней
Общество
Греческий пирог с курицей: нежная начинка из сливок и плавленого сыра — идеален для праздника и будней
Лью лимонный сок в кипящее молоко — через 15 минут домашняя фета готова: круче магазинной
Общество
Лью лимонный сок в кипящее молоко — через 15 минут домашняя фета готова: круче магазинной
Беру лимон с кожурой и пеку лимонник — песочный пирог на сметане. Вкус и нежность как в кондитерской
Общество
Беру лимон с кожурой и пеку лимонник — песочный пирог на сметане. Вкус и нежность как в кондитерской
Тру большую морковку и беру кефир — оладьи к завтраку: оранжевые солнышки, полезные и вкусные
Общество
Тру большую морковку и беру кефир — оладьи к завтраку: оранжевые солнышки, полезные и вкусные
курица
лимон
простой рецепт
соевый соус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК России: воспитатели детсада в Туве отказались от дачи показаний
Сын нижегородского миллиардера прервал молчание после пьяного ДТП
В Госдуме назвали слова, лучше всего понятные украинской власти
Жители Конго устроили штурм больцы для зараженных лихорадкой Эбола
Стало известно, какая страна пойдет под суд из-за русофобии
В ДНР удар ВСУ повредил здание управы района
В КАМАЗе рассказали о планах по развитию беспилотных автомобилей
Два ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Названа главная тема переговоров Путина и Токаева в Астане
Украинцы начали готовить круговую оборону у границы с Белоруссией
Тихановская приехала в Киев на фоне попыток Зеленского угрожать Лукашенко
Медведев раскрыл, на что пошел Пашинян ради «дутого авторитета» на Западе
Медведев назвал народ Армении стратегическим партнером России
Число пострадавших в ДТП с 13 автомобилями в Подмосковье увеличилось до 18
«Считает нас лохами»: Медведев жестко прошелся по политике Пашиняна
«Толкает родину на путь Украины»: Медведев о «временщике Николе» в Армении
«Крупно ошибся»: Медведев объяснил, как Пашинян лишит Армению рынка России
В Саратове задержали связиста мошенников с квартирами под узлы связи
«Просто уморительно»: звезда «Долгого прощания» высмеял британскую разведку
Медведев рассказал, почему нужно оставить длинные школьные каникулы
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.