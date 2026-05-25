Беру филе бедра, цедру и мед: курицу «Кокетку» готовлю в лимонно-медовом соусе. Аромат стоит на всю кухню, а соус хочется собрать хлебом

Это шикарный рецепт для тех, кто любит яркий вкус без сложной готовки. Никакой долгой подготовки — филе бедра, немного чеснока, лимон, соевый соус, мед и любимые специи. Все быстро обжаривается на одной сковороде, а получается так, будто блюдо из хорошего ресторанного меню.

Здесь отлично работает смесь копченой паприки, молотого имбиря, щепотки чили и черного перца — вкус получается ярким, пряным и очень выразительным.

Ингредиенты

Филе куриного бедра — 700–800 г, мука — 2–3 ст. ложки, соль — по вкусу, сливочное масло — 25–30 г, чеснок — 1 ч. ложка измельченного, цедра 1 лимона, сок половины лимона, соевый соус — 2 ст. ложки, мед — 1–2 ч. ложки, копченая паприка — 1 ч. ложка, молотый имбирь — щепотка, чили — по вкусу, черный перец — по вкусу, зеленый лук и кунжут — по желанию для подачи.

Приготовление

Филе бедра слегка посолите, обваляйте в муке и обжарьте на сильном огне до румяной корочки — примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку.

В ту же сковороду добавьте сливочное масло. Как только оно растает, положите чеснок, лимонную цедру, влейте сок лимона, соевый соус и добавьте мед. Сразу всыпьте копченую паприку, щепотку молотого имбиря, немного чили и черный перец. Дайте соусу закипеть буквально минуту — он станет ароматным и чуть загустеет.

Верните курицу обратно в сковороду и хорошо переверните несколько раз, чтобы каждый кусочек покрылся соусом. Подержите еще 2–3 минуты на небольшом огне.

Перед подачей можно посыпать зеленым луком и кунжутом.