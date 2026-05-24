24 мая 2026 в 16:05

Тру большую морковку и беру кефир — оладьи к завтраку: оранжевые солнышки, полезные и вкусные

Это гениально простой рецепт завтрака для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет долго стоять у плиты. Никакой возни — натер морковь, смешал с кефиром и через несколько минут на сковороде уже румянятся яркие оладьи.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пышные оладьи с золотистыми краешками и нежной серединкой. Морковь дает им красивый солнечный цвет и легкую натуральную сладость, а кефир делает тесто особенно воздушным. Они вкусные и горячими со сковороды, и уже остывшими — к чаю, кофе или стакану молока.

Для приготовления вам понадобится: морковь — 1 крупная (180–200 г), кефир — 250 мл, яйцо — 1 шт., мука — 170 г, сахар — 2 ст. ложки, разрыхлитель — 1 ч. ложка, соль — щепотка, растительное масло — 2–3 ст. ложки для жарки.

Морковь натрите на мелкой терке. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар и щепотку соли. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте до густого однородного теста. Затем вмешайте тертую морковь. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила эти морковные оладьи. Особенно вкусно подавать их со сметаной и ложкой меда — морковь становится мягкой и сладковатой, а сами оладьи получаются очень нежными. А если добавить в тесто щепотку корицы или немного ванильного сахара, аромат будет еще ярче.

Проверено редакцией
