Беру лимон с кожурой и пеку лимонник — песочный пирог на сметане. Вкус и нежность как в кондитерской

Этот пирог приятно удивляет с первого кусочка: обычный лимон с кожурой дает насыщенный аромат и легкую кислинку, а тесто на сметане получается мягким и рассыпчатым. В итоге выходит домашняя выпечка, которая по вкусу легко конкурирует с кондитерской, но готовится гораздо проще.

Ингредиенты

Мука — 3 стакана (примерно 450 г), сахар — 0,5 стакана, сливочное масло — 200 г, сметана — 200 г, сода — 0,5 ч. л., лимон — 1 шт. (без косточек), сахар — 1 стакан, крахмал — 2 ч. л.

Как готовить

Муку смешиваю с сахаром, добавляю мягкое сливочное масло и перетираю до крошки, затем ввожу сметану и соду и быстро собираю тесто. Долго вымешивать не нужно — тогда пирог получится более рассыпчатым. Для начинки лимон измельчаю вместе с кожурой, добавляю сахар и крахмал, перемешиваю до однородности.

Большую часть теста распределяю по форме с бортиками, выкладываю лимонную начинку, сверху накрываю оставшимся тестом и делаю небольшие надрезы. Выпекаю при 190 градусах около 30–40 минут до румяной корочки.

