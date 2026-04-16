Он точно понравится всем: нарезаем ветчину, яйца и пекинку. Простой салат, который исчезает со стола первым

Иногда самые простые салаты оказываются самыми удачными. Этот вариант как раз из таких: готовится быстро, продукты доступные, а вкус получается свежий, сочный и очень сбалансированный. Его спокойно можно подать и на ужин, и на стол гостям — всегда спрашивают рецепт.

Особенно выручает, когда нет времени стоять у плиты, а хочется чего-то сытного и аккуратного по вкусу.

Ингредиенты: ветчина — 300 г, яйца — 4 шт., помидоры — 2 шт., пекинская капуста — 300 г, кукуруза консервированная — 200 г, оливковое масло — 2–3 ст. ложки (или майонез — около 100 г), соль и перец — по вкусу.

Пока варятся яйца, можно подготовить всё остальное. Ветчину нарежьте соломкой, капусту — тонкими полосками, помидоры — кубиками. Яйца остудите, очистите и также нарежьте.

С кукурузы слейте жидкость и соедините все ингредиенты в одной миске. Добавьте соль, перец и заправьте маслом или майонезом — в зависимости от того, какой вариант любите больше.

