27 мая 2026 в 07:30

Перестань жарить яичницу на завтрак: я однажды опробовал этот рецепт и теперь не могу остановиться

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт родился случайно, когда в холодильнике была только дюжина яиц и немного зелени. Теперь я готовлю его каждые выходные.

Ингредиенты

Яйцо куриное — 5 шт., сыр твердый — 100 г, масло сливочное — 30 г, молоко — 50 мл, зелень (укроп) — 20 г, соль — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я взбиваю яйца с молоком и солью, пока масса не станет однородной. Тем временем тру сыр на крупной терке и мелко рублю укроп. Самое сложное — не пережарить: выливаю смесь на разогретую сковороду с маслом и готовлю на слабом огне под крышкой. Через 3 минуты посыпаю сыром и зеленью, закрываю еще на минуту. Получается нежный, сочный омлет, который тает во рту. Подаю сразу, пока горячий.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, что яйца — это скучно, пока не сделал их по этому рецепту. Самое неожиданное: смесь молока и яиц при взбивании дала такую пену, что омлет поднялся в два раза выше сковороды. Вкус получился сливочным, с легкой кислинкой от сыра.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
