26 мая 2026 в 14:35

Тру огурец и редис на терке: летние бутерброды получаются такими вкусными, что хочется готовить каждый день

Фото: D-NEWS.ru
Это тот самый летний бутерброд, который сначала кажется слишком простым. А потом делаешь один раз — и повторяешь снова. Свежий огурец, редис, нежная сливочная намазка, горячий хрустящий хлеб и мягкое яйцо с чуть текучим желтком.

Получается свежо, ярко и невероятно вкусно. Идеальный вариант для завтрака, позднего перекуса или летнего обеда на веранде.

Ингредиенты: свежий огурец — 1 шт., редис — 4–5 шт., сливочный сыр — 150 г, сметана — 1–2 ст. ложки, яйца — 2–4 шт., хлеб — 4 ломтика, сливочное масло — 20–30 г, укроп — небольшой пучок, соль — по вкусу, свежемолотый чёрный перец — щедро.

Приготовление:
Огурец натирают вместе со шкуркой на мелкой тёрке, слегка солят и хорошо отжимают от лишнего сока. Редис тоже натирают. В миске смешивают сливочный сыр, сметану, огурец и редис. Добавляют соль и много свежемолотого чёрного перца — намазка должна получиться яркой по вкусу.

Яйца варят примерно 5–6 минут, затем сразу перекладывают в ледяную воду, чтобы желток остался нежным.

Хлеб нарезают ломтиками, смазывают сливочным маслом с двух сторон и обжаривают до золотистой хрустящей корочки.

На горячие тосты щедро выкладывают сливочную овощную намазку. Сверху — яйцо, разрезанное пополам или на четвертинки. Украшают укропом и сразу подают.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
