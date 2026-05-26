Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 08:58

В лаваш кладу простую начинку и кручу трубочки: классный рецепт и на завтрак, и на перекус — вкуснее пирожков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то горячего, сытного и быстрого, беру тонкий лаваш, яйца, немного ветчины и сыра — и через несколько минут на сковороде уже румянятся хрустящие трубочки. Снаружи они золотистые и хрустящие, а внутри мягкая, тягучая начинка. Хороши и к завтраку, и просто к чаю, и как быстрый перекус, когда дома все голодные и ждать никто не хочет.

Особенно удачно сюда подходит ветчина — она делает начинку более сочной и насыщенной. Сыр плавится, соединяет все вместе, зелень добавляет свежести, а лаваш после обжарки становится тонким и хрустящим по краям.

Для приготовления понадобится: тонкий лаваш — 1 большой лист, варёные яйца — 2 шт., сырые яйца — 2 шт., твёрдый сыр — 100 г, ветчина — 120–150 г, сметана — 2 ст. ложки, молоко — 6 ст. ложек, зелёный лук — небольшой пучок, укроп — по вкусу, соль, чёрный перец, растительное масло для жарки.

Варёные яйца натирают на крупной терке. Добавляют натёртый сыр, ветчину мелким кубиком, рубленый зелёный лук и укроп. Кладут сметану, немного соли и перца, хорошо перемешивают.

Лаваш нарезают прямоугольниками. На край каждого выкладывают начинку и сворачивают плотной трубочкой.

Отдельно смешивают сырые яйца с молоком до однородности. Каждую трубочку быстро обмакивают в яично-молочную смесь.

Обжаривают на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с двух сторон до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом овощных гренок. Бутерброды с намазкой из яйца — просто, а вкус на миллион.

Проверено редакцией
Читайте также
Лаваш, яйца, сыр и зелень — через 5 минут хрустящие конвертики к чаю: идеальный завтрак
Общество
Лаваш, яйца, сыр и зелень — через 5 минут хрустящие конвертики к чаю: идеальный завтрак
Это вам не скучная глазунья — готовлю к завтраку запеченные яйца-бешамель
Общество
Это вам не скучная глазунья — готовлю к завтраку запеченные яйца-бешамель
Пачка теста и горсть сыра — через 20 минут подаю слойки-лотосы: и к завтраку хороши, и на ужин
Общество
Пачка теста и горсть сыра — через 20 минут подаю слойки-лотосы: и к завтраку хороши, и на ужин
Завтрак-минутка: хрустящие гренки с творогом и сыром — проще и быстрее омлета: рецепт для всей семьи
Общество
Завтрак-минутка: хрустящие гренки с творогом и сыром — проще и быстрее омлета: рецепт для всей семьи
Летом салат «Амурский» готовлю так: хочется шпрот, но без лишнего жира и майонеза — беру эти продукты и пучок зелени
Общество
Летом салат «Амурский» готовлю так: хочется шпрот, но без лишнего жира и майонеза — беру эти продукты и пучок зелени
лаваш
яйца
ветчина
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФСБ раскрыли программу НАТО по биологическому оружию
Глава ФСБ обвинил Запад в планах подорвать страны СНГ изнутри
«Прокси-силы»: Бортников предупредил о новой угрозе для Ирана
Бортников раскрыл хитрый план Британии против стран СНГ
Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась
Диетолог раскрыла неожиданную опасность привычки не завтракать
В ФСБ раскрыли детали ввоза взрывных устройств в Россию для терактов
В ФСБ раскрыли, как Украина стала главным оружейным рынком Европы
Немов назвал главную задачу гимнастов из РФ после возвращения флага и гимна
Политолог усмотрел связь между нападками ЕС на Белоруссию и Калининград
В Японии ответили на слухи о проблемах с поставками Tomahawk
Израиль провел секретные переговоры с предателем Палестины в ОАЭ
Испытанную в боевых условиях «Цитадель» впервые показали на форуме
Основатель «Аквариума» избавился от недвижимости в России
Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме
Россиянам раскрыли, как мошенники распространяют банковские трояны
Появились подробности пожара, унесшего жизни двух семей под Омском
Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей Су-35С
Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду
Адвокат раскрыл, может ли переписка в мессенджере стать уликой
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.