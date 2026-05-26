В лаваш кладу простую начинку и кручу трубочки: классный рецепт и на завтрак, и на перекус — вкуснее пирожков

В лаваш кладу простую начинку и кручу трубочки: классный рецепт и на завтрак, и на перекус — вкуснее пирожков

Когда хочется чего-то горячего, сытного и быстрого, беру тонкий лаваш, яйца, немного ветчины и сыра — и через несколько минут на сковороде уже румянятся хрустящие трубочки. Снаружи они золотистые и хрустящие, а внутри мягкая, тягучая начинка. Хороши и к завтраку, и просто к чаю, и как быстрый перекус, когда дома все голодные и ждать никто не хочет.

Особенно удачно сюда подходит ветчина — она делает начинку более сочной и насыщенной. Сыр плавится, соединяет все вместе, зелень добавляет свежести, а лаваш после обжарки становится тонким и хрустящим по краям.

Для приготовления понадобится: тонкий лаваш — 1 большой лист, варёные яйца — 2 шт., сырые яйца — 2 шт., твёрдый сыр — 100 г, ветчина — 120–150 г, сметана — 2 ст. ложки, молоко — 6 ст. ложек, зелёный лук — небольшой пучок, укроп — по вкусу, соль, чёрный перец, растительное масло для жарки.

Варёные яйца натирают на крупной терке. Добавляют натёртый сыр, ветчину мелким кубиком, рубленый зелёный лук и укроп. Кладут сметану, немного соли и перца, хорошо перемешивают.

Лаваш нарезают прямоугольниками. На край каждого выкладывают начинку и сворачивают плотной трубочкой.

Отдельно смешивают сырые яйца с молоком до однородности. Каждую трубочку быстро обмакивают в яично-молочную смесь.

Обжаривают на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с двух сторон до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом овощных гренок. Бутерброды с намазкой из яйца — просто, а вкус на миллион.