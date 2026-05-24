Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 10:35

Лаваш, яйца, сыр и зелень — через 5 минут хрустящие конвертики к чаю: идеальный завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сытные завтраки, но устал от обычной яичницы. Никакой возни — просто нарезал лаваш, выложил начинку из яиц, сыра и зелени, свернул и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные конвертики с золотистой корочкой и нежной, сочной начинкой из яиц, расплавленного сыра и свежей зелени. Они намного вкуснее обычных бутербродов и готовятся быстрее яичницы. Идеальны к утреннему кофе или чаю.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 3 яйца, 100 г твердого сыра, пучок укропа, пучок петрушки, соль, перец, растительное масло для жарки.

Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Сыр натрите на терке, зелень мелко порубите. Смешайте начинку. Лаваш разрежьте на квадраты 10×10 см. На каждый выложите начинку, сверните конвертиком. Обжаривайте на сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти конвертики из лаваша. Начинка осталась сочной и нежной, сыр расплавился, а зелень добавила свежести. Кстати, вместо укропа можно взять шпинат или базилик — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для быстрых завтраков!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Тайна идеального азу: 3 секрета самого сочного мяса по-татарски
Семья и жизнь
Тайна идеального азу: 3 секрета самого сочного мяса по-татарски
Шарлотку больше не делаю. Готовлю штрудель «Домашний» с яблоками и повидлом: хрустящий, слоистый и тает во рту
Общество
Шарлотку больше не делаю. Готовлю штрудель «Домашний» с яблоками и повидлом: хрустящий, слоистый и тает во рту
Грузинский омлет чижи-бижи вместо надоевших завтраков — яркий, сочный, весенне-летний завтрак на сковороде
Общество
Грузинский омлет чижи-бижи вместо надоевших завтраков — яркий, сочный, весенне-летний завтрак на сковороде
Беру лаваш, фарш, молодую капусту и кручу «Улитку»: пирог с заливкой — вкус просто обалденный
Общество
Беру лаваш, фарш, молодую капусту и кручу «Улитку»: пирог с заливкой — вкус просто обалденный
Если скучно по утрам: 3 омлета с начинкой, которые спасут ваш завтрак
Семья и жизнь
Если скучно по утрам: 3 омлета с начинкой, которые спасут ваш завтрак
рецепты
кулинария
завтраки
лаваш
омлеты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Китая запустили расследование взрыва на угольной шахте
Стало известно о поражении важного объекта ВСУ
Хоккеист из «Локомотива» попал в «расстрельный список» Киева
Стриженов объяснил, почему в «Любовь-морковь» снял Орбакайте вместо жены
Танкер с газом для Индии впервые с февраля прошел через Ормузский пролив
«Мы буквально на грани»: в Калифорнии вырос риск детонации всех резервуаров
Возросло число погибших при подрыве поезда в Пакистане
Раскрыта позиция Ирана по ядерной программе в рамках соглашения с США
Политолог оценил вероятность возобновления переговоров России и Украины
Пострадавшие при обрушении балкона подростки остаются в больнице
Подростка задержали в Петербурге за вскрытие сейфа в чужой квартире
Остановка Крымского моста сдвинула расписание шести поездов
Land Cruiser пробил насквозь частный дом в российском регионе
Удары по Украине сегодня, 24 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В реке Лиахви в Южной Осетии нашли тело женщины
Попытка мужчины забрать товары на ПВЗ под залог обернулась арестом
Супруги из Липецка лишились 10 млн рублей из-за одного кодового слова
Названа дата похорон мэра Нальчика
В деле об упавшей в осетинскую реку россиянке поставили точку
«Одно ужасное утро»: Мендель раскрыла, что показал ночной удар по Украине
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.