Лаваш, яйца, сыр и зелень — через 5 минут хрустящие конвертики к чаю: идеальный завтрак

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сытные завтраки, но устал от обычной яичницы. Никакой возни — просто нарезал лаваш, выложил начинку из яиц, сыра и зелени, свернул и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные конвертики с золотистой корочкой и нежной, сочной начинкой из яиц, расплавленного сыра и свежей зелени. Они намного вкуснее обычных бутербродов и готовятся быстрее яичницы. Идеальны к утреннему кофе или чаю.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 3 яйца, 100 г твердого сыра, пучок укропа, пучок петрушки, соль, перец, растительное масло для жарки.

Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Сыр натрите на терке, зелень мелко порубите. Смешайте начинку. Лаваш разрежьте на квадраты 10×10 см. На каждый выложите начинку, сверните конвертиком. Обжаривайте на сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти конвертики из лаваша. Начинка осталась сочной и нежной, сыр расплавился, а зелень добавила свежести. Кстати, вместо укропа можно взять шпинат или базилик — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для быстрых завтраков!

