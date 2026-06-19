Одна морковь и плавленый сырок: обалденная намазка на хлеб — вкуснее любого паштета

Беру филе соленой сельди, морковь, плавленый сыр и сливочное масло — за 2 минуты превращаю все в блендере в нежную, однородную намазку на хлеб. Никакой возни, никаких сложных ингредиентов. Получается обалденная вкуснятина: кремовая, солоноватая, с легкой морковной сладостью и сливочной нежностью — остальные закуски остаются нетронутыми, а эта исчезает вмиг.

Для приготовления вам понадобится: 1 филе соленой сельди, 1 морковь (средняя), 100 г плавленого сыра (в ванночке или брусочком), 50 г сливочного масла. Сельдь очистите от кожицы и мелких костей. Морковь сварите до мягкости (можно использовать сырую, но вареная дает нежность). Все ингредиенты нарежьте кусочками. Сложите в чашу блендера и взбейте до однородной пастообразной массы. Если масса слишком густая, добавьте пару ложек молока или масла. Переложите в баночку, уберите в холодильник на 15–20 минут для стабилизации. Намазывайте на черный хлеб, батон или крекеры. Хранится в холодильнике 3–4 дня.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту намазку из сельди с морковью и плавленым сыром. Даже те, кто не любит рыбу, уплетали ее с хлебом. Кстати, вместо плавленого сыра можно взять творожный — текстура будет более нежной. Находка, а не рецепт!

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