Закрываю черемшу с салом на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошечке и к борщу

Закрываю черемшу с салом на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошечке и к борщу

Беру свежую черемшу и сало, прокручиваю через мясорубку, добавляю соль и специи — и через 15 минут на столе густая ароматная намазка с пряным чесночным вкусом и тающей соленостью сала. Закуска получается маслянистой, с ярким ароматом дикого лука и душистым перцем. Идеально на черный хлеб, к отварной картошке или борщу. Готовится просто, хранится в холодильнике до 3–4 месяцев, а при желании можно заморозить. Сибирский рецепт, который точно стоит попробовать.

Для приготовления вам понадобится: 500 г черемши, 500 г сала (свежего, без шкурки), 2,5 ч. ложки соли, 1 ч. ложка черного перца, 1/2 ч. ложки душистого перца, 2 лавровых листа (измельчить). Сало нарежьте кусками, подморозьте 15–20 минут. Черемшу переберите, вымойте и хорошо обсушите. Пропустите сало и черемшу через мясорубку (средняя решетка). Добавьте соль, перцы и измельченный лавровый лист, тщательно перемешайте. Разложите по чистым сухим банкам, плотно утрамбуйте, закройте крышками. Уберите в холодильник на 3–5 дней для созревания. Подавайте как намазку на хлеб или к горячей картошке.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заготовила черемшу с салом — зимой банка улетела за вечер, все намазывали на черный хлеб и ели с борщом. Я добавила в массу чеснок и семена укропа для дополнительного аромата.