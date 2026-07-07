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07 июля 2026 в 12:35

Кладу отварное мясо в бутылку — к завтраку подаю зельц: сочный, чесночный и идеально режется на бутерброды

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свиную рульку, чеснок и специи и за пару часов готовлю зельц, который получается вкуснее магазинной колбасы, полезнее и в разы дешевле.

Получается обалденная вкуснятина: зельц упругий, сочный, с чесночным ароматом и желейной текстурой, идеально режется на тонкие ломтики — и на бутерброды, и к картошке, и просто так. Этот рецепт выручает, когда хочется натуральной и вкусной колбасы без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 2 свиные рульки (около 1,8 кг), 2 ст. ложки соли, 10–15 горошин черного перца, 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 1 луковица, 6–10 зубчиков чеснока.

Рульки замочите в воде на 30–60 минут, промойте. Положите в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль, перец, лавровый лист и луковицу. Варите в скороварке 1 час после закипания, затем остудите прямо в бульоне. Если нет скороварки, варите обычным способом около 4 часов. Достаньте мясо, отделите от костей и нарежьте крупными кусками. Чеснок пропустите через пресс, добавьте к мясу, влейте 2–3 половника бульона. Перемешайте. Пластиковую бутылку объемом 2 литра обрежьте сверху, наполните мясной массой, плотно утрамбуйте, закройте пленкой и уберите в холодильник на ночь. Утром извлеките зельц и нарезайте тонкими ломтиками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот зельц — даже те, кто не любит домашнюю колбасу, просили добавки! Упругий, сочный и очень ароматный. Кстати, вместо рульки можно взять свиной окорок или говяжью голяшку. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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