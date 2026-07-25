Беру куриное филе, чеснок и специи — через час на столе домашняя колбаса в рукаве. Дешево и никакой химии

Домашняя колбаса без оболочки, сложных ингредиентов и заморочек. Всего несколько простых продуктов: куриное филе, яйцо, чеснок и любимые специи. А результат — упругая, сочная и очень вкусная колбаса, которую можно есть горячей или холодной.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, яйцо — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, паприка — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., перец черный — по вкусу, крахмал кукурузный — 1 ст. л., сливки 10% — 50 мл.

Как готовлю

Сначала прокручиваю куриное филе через мясорубку с мелкой решеткой или измельчаю блендером до пастообразного состояния. В фарш добавляю яйцо, сливки, крахмал, выдавленный чеснок, соль, паприку и перец, затем тщательно вымешиваю до однородной липкой массы. Самое важное — это плотно завернуть фарш в пищевую пленку или рукав для запекания, формируя тугой батон, и завязать края ниткой. Затем варю колбасу в кипящей воде 40 минут на слабом огне. Готовую колбасу остужаю прямо в пленке, а перед подачей нарезаю толстыми ломтиками — она идеально держит форму и не разваливается.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, не ожидал, что обычное куриное филе, прокрученное с чесноком, даст такую упругую, почти магазинную текстуру. Главное открытие — не жалеть паприки, она дает тот самый аппетитный цвет и копченый оттенок. Варю в пакете и храню в холодильнике: нарезал тонко, положил на ржаной хлеб с горчицей — идеальный перекус без химии.