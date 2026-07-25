Семьям погибших в Кирове выплатят компенсации из бюджета региона Соколов: семьям погибших при атаке на Киров выплатят по 1,5 млн рублей

Родственникам погибших в результате атаки на промышленное предприятие в Кирове выделят компенсации, сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале. Из областного бюджета каждой семье, потерявшей близкого человека, направят по 1,5 млн рублей. Также материальную помощь получат пострадавшие в результате инцидента, а дополнительные выплаты для них предусмотрит само предприятие.

Кроме того, город получит финансирование на восстановительные работы. Средства направят на ремонт поврежденных жилых домов и социальных объектов. Соколов отдельно отметил работу сотрудников экстренных служб и медиков, которые участвовали в ликвидации последствий происшествия и оказании помощи пострадавшим.

Ранее основатель компании и глава RWB Татьяна Ким сообщила, что порядка 88 тыс. продавцов Wildberries получили первые выплаты компенсаций за ущерб после атак ВСУ уже 22 июля. По ее словам, в первую очередь средства направят предпринимателям, которые находятся в наиболее уязвимом положении и нуждаются в поддержке.