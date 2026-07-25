Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 10:01

Семьям погибших в Кирове выплатят компенсации из бюджета региона

Соколов: семьям погибших при атаке на Киров выплатят по 1,5 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Родственникам погибших в результате атаки на промышленное предприятие в Кирове выделят компенсации, сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале. Из областного бюджета каждой семье, потерявшей близкого человека, направят по 1,5 млн рублей. Также материальную помощь получат пострадавшие в результате инцидента, а дополнительные выплаты для них предусмотрит само предприятие.

Кроме того, город получит финансирование на восстановительные работы. Средства направят на ремонт поврежденных жилых домов и социальных объектов. Соколов отдельно отметил работу сотрудников экстренных служб и медиков, которые участвовали в ликвидации последствий происшествия и оказании помощи пострадавшим.

Ранее основатель компании и глава RWB Татьяна Ким сообщила, что порядка 88 тыс. продавцов Wildberries получили первые выплаты компенсаций за ущерб после атак ВСУ уже 22 июля. По ее словам, в первую очередь средства направят предпринимателям, которые находятся в наиболее уязвимом положении и нуждаются в поддержке.

Регионы
Киров
атаки ВСУ
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей Одессы оставили без укрытия во время воздушной тревоги
Спасатели третий день ищут пропавшего пенсионера в лесу Красноярского края
Украина может лишиться вывезенных в Польшу музейных картин
Западные журналисты убедились, что в Старобельске нет военной базы
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 июля
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 июля: где сбои в РФ
Погибших работников предприятия в Кирове наградят посмертно
Число погибших при ударе по предприятию в Кирове сократилось
Почему не работает Telegram сегодня, 25 июля: замедление, заблокируют ли
В московском аэропорту ввели ограничения на полеты
Названа причина масштабного блэкаута в Грузии
Власти раскрыли последствия налета БПЛА ВСУ на Тюменскую область
В Германии рассказали, кому были выгодны подрывы «Северных потоков»
Ситуация в аэропортах России сегодня, 25 июля: отмены, задержки на вылет
Стало известно количество жертв после крушения парома в Гайане
Стало известно, как изменилась средняя пенсия неработающих россиян за год
Удары по Украине сегодня, 25 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жителей Омской области предупредили об угрозе беспилотников
Врач частной клиники чуть не убила россиянку, забыв про санитарные нормы
В Киевской области ликвидирована глава центра стратегических коммуникаций
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.