Вместо яблони — инжир: топ-5 южных фруктов и ягод для дачи под Москвой

Садоводы средней полосы России все чаще сажают экзотические культуры на участках. При этом у них получается собрать богатый урожай. Какие южные фрукты и ягоды прижились в Подмосковье, как за ними ухаживать — в материале NEWS.ru.

Какие экзотические фрукты и ягоды можно вырастить на участке в Московской области

В Московской области на участке можно вырастить черешню, виноград, абрикосы и инжир, рассказала NEWS.ru эксперт Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, существует не менее 10 сортов черешни, которые выдерживают до 40 градусов мороза. Это растение выращивают в средней полосе довольно давно. Для начинающих подойдут сорта «тютчевка», «овстуженка», «ревна» и «юлия», отметила эксперт.

«У меня не один год растет такая черешня, выдерживающая сильные морозы. Однако надо разбираться в сортах и покупать только те, которые предназначены для Подмосковья. На зиму черешню ничем не укрывают. Во-первых, это высокие деревья, во-вторых, они приспособлены [для климата средней полосы]», — сказала специалист.

В Подмосковье также можно выращивать десертные сорта винограда, отметила Воронова. По ее словам, насчитывается не менее 20 разновидностей, приспособленных для климата Центральной России. В частности, это «пестрый», «рэмбо», «юпитер» и «агат донской».

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«Абрикос можно выращивать только в южной половине Московской области. Подойдут два сорта — „водолей“ и „лель“. Их надо сажать на открытом месте, расположенном как можно выше. В низине даже на юге Подмосковья абрикос не будет расти. Важно, чтобы вокруг него ничего не было, потому что диаметр его кроны может составлять около четырех метров. Не исключено, что в зимние морозы за 40 градусов часть побегов подмерзнет», — предупредила Воронова.

В свою очередь председатель Московского союза садоводов агроном Андрей Туманов в беседе с NEWS.ru отметил, что в Московской области абрикосы страдают, как правило, не от холода, а от опасной грибковой болезни — монилиоза. По словам эксперта, деревья могут погибнуть.

Воронова также подчеркнула, что в Подмосковье можно выращивать инжир. Она порекомендовала сорт «далматика». Растение можно посадить в открытый грунт и укрывать на зиму, как розы. Еще один способ — поместить его в горшок и убрать на веранду в мороз. Главное, чтобы температура была не ниже плюс двух градусов, отметила эксперт.

В свою очередь Туманов заявил, что в Подмосковье у нескольких селекционеров получилось вырастить персики. Однако пока эта культура не стала массовой в этом регионе, и ее разводят в рамках экспериментов.

«Это нормальные, вкусные персики. Может быть, они не такие крупные и сладкие, как в Краснодарском крае. Я думаю, что лет через 10 у нас будут персики», — заявил садовод.

Туманов также отметил, что в Московской области плодоносят некоторые сорта шелковицы. По его словам, отдельные виды могут подмерзать в холодные зимы, но быстро восстанавливаются и приносят хороший урожай.

Можно ли выращивать грецкий орех и бахчевые культуры на даче в Подмосковье

Туманов рассказал, что в Московской области можно вырастить грецкий орех, однако следует учитывать ряд особенностей. По его словам, привезенные из Крыма сорта не переживут зиму в средней полосе. Он посоветовал выбирать специально выведенные для северных районов разновидности.

«В свое время в горах Таджикистана был найден высокогорный орех, который рос на холоде. На его основе вывели сорт „идеал“ и северные разновидности, которые очень неплохо себя чувствуют. У меня растет грецкий орех сорта „юрий гагарин“ — он невысокий и достаточно плодовитый», — отметил эксперт.

Туманов также заявил, что арбузы и дыни выращивают в Московской области с советских времен. По его словам, это достаточно простые культуры, но важно правильно выбирать сорта.

«Это скороспелки, их много. Нужно сажать рассаду — им (дыням и арбузам. — NEWS.ru) хватает нашего подмосковного лета. Идеально подходит теплица, но возможна и посадка в открытый грунт. Начинать лучше с дынек. Даже если плод вырастет размером с яблоко, он дозреет, и вы съедите маленькую дыню», — подчеркнул специалист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие экзотические растения не нужно выращивать на участке в Подмосковье

Туманов призвал садоводов не верить уловкам маркетологов и не выращивать на участках некоторые виды экзотических растений, которые пытается навязать агрессивная реклама. Одно из них — шпинат-малина. Эта культура бесконтрольно разрастается на участке, как сорняк. Впоследствии от нее очень сложно избавиться, предостерег эксперт.

Кроме того, Туманов посоветовал не выращивать в саду тибетскую малину.

«У нее шикарнейшие, красивые и аппетитные ягоды. На фотографиях это сказка, однако вы не станете есть эти ягоды. Они съедобные, но по вкусу напоминают сырой кабачок — вы сразу будете плеваться», — предупредил он.

По словам садовода, кондитеры иногда покупают такие ягоды для украшения изделий. Туманов также отметил, что тибетская малина разрастается по огороду, как сорняк.

«Вы все время будете бороться с ней на участке. Тибетскую малину иногда продают за очень большие деньги, потому что она красивая и привлекает внимание», — резюмировал эксперт.

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